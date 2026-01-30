サムスン電子ジャパンは、ショーケース「Galaxy Harajuku」3階にて「Galaxy ＆ チームラボ：永遠の今の中で連続する生と死」を開催中だ。 【画像】展示されるチームラボの作品や作れるシールの一例 展示では『Samsung Galaxy Z Flip7』を使い、チームラボが制作した作品の撮影体験ができる。 撮影した写真はGalaxy AI機能でより好みの写真に編集でき、作成した写真から4枚を選んで1