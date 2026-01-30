私はユミコ（50代後半）。旦那は昔から仕事が忙しくあまり家におらず、子育てや家事は私が、今でいうワンオペ状態でしてきました。息子のナツキ（31）は、将来この家を継ぐから大事にして、娘のマユ（26）にはガマンをさせたこともあるかもしれません。けれども、それは性別や生まれた順番でしょうがないことです。何度もそう言い聞かせました。私はナツキのお嫁さん、アカネ（30）ちゃんともうまくやっていたし、孫も可愛がってい