資生堂は30日、女子マラソンで2021年東京、24年パリと2大会連続で五輪代表選出された一山麻緒（28）＝鹿児島県出水市出身＝が現役引退すると発表した。3月31日付。東京大会では8位に入賞を果たした。パリ大会は51位。22年クイーンズ駅伝では原動力としてチームを2度目の優勝に導いた。21年には男子マラソンで前日本記録保持者の鈴木健吾（横浜市陸協）との結婚した。一山は資生堂を通じ「いつも応援ありがとうございます。この