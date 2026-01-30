＜ヒルトン・グランドバケーションズ トーナメント・オブ・チャンピオンズ 初日◇29日◇レイクノナG＆CC（フロリダ州）◇6624ヤード・パー72＞昨年のルーキー・オブ・ザ・イヤー（新人賞）に輝いた山下美夢有は、新たなシーズンの初戦でやや遅れをとった。1バーディ・3ボギーの「74」で2オーバー・29位タイ。過去2シーズンの優勝者のみが出場できるエリートフィールドで、メジャー覇者は下位からの浮上を目指していく。【写真】鮮