30日朝、新潟県上越市で除雪車と74歳の男性が衝突する事故があり、男性は意識不明の状態で病院に搬送されましたが、その後死亡が確認されました。 死亡したのは、上越市板倉区に住む中島和昭さん(74)です。30日午前8時前、上越市板倉区山越の市道で、上越市から委託を受けた67歳の男性が運転する除雪車がバックしたところ、自宅前で家庭用除雪機を押しながら道路を横断していた中島さんと衝突。「バックした除雪車と人が衝突した