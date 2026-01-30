シャープの看板＝大阪府堺市シャープは30日、中小型液晶パネル関連の子会社「シャープ米子」（鳥取県米子市）の稼働を停止する方針であることを明らかにした。液晶パネル事業の不振に伴う構造改革の一環で、社員約160人を対象に希望退職を募る。液晶パネル事業が縮小する中、設備の更新に費用がかかることなどを踏まえた。28日に社員向けの説明会を開催し、再就職の支援や退職金の積み増しについて計画を示した。土地や工場の