【その他の画像・動画等を元記事で観る】1996年の放送開始から30周年を迎えた伝説のミニ四駆アニメ『爆走兄弟レッツ＆ゴー!!』の劇伴および関連楽曲が、各音楽ストリーミングサービスおよび主要ダウンロードサイトにて一斉配信開始。30年の時を経て、フルカウルミニ四駆の鼓動がデジタルで蘇る「ミニ四駆ブーム」の社会現象を巻き起こしたアニメ『爆走兄弟レッツ＆ゴー!!』。これまでCDでしか聴くことのできなかった伝説の楽曲たち