女優の鈴木紗理奈が３０日、東京・池袋のサンシャイン劇場で、この日開幕の舞台「ＦＩＮＡＬＦＡＮＴＡＳＹＢＲＡＶＥＥＸＶＩＵＳ幻影戦争ＴＨＥＳＴＡＧＥ２」（同所で２月８日まで開催）の会見を行った。２０２４年に続く、人気ゲームの舞台化第２弾。前作に続いて王妃役を務める鈴木は「この中に入りたいなと思ってゲームしていた。まさにゲーマーの夢がかなう思い。生身の人間が演じているので、人がやるから