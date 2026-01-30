柔道女子４８キロ級で２０２４年パリ五輪金メダリストの角田夏実（３３）＝ＳＢＣ湘南美容クリニック＝が３０日、第一線を退く意向を表明した。千葉・浦安市内で「〜これまでの私、これからの私〜今後について」と題した記者会見を開き、自身の口から語った。角田によると、パリ五輪後、競技の第一線からいったん距離を置いて進退について熟考した。選考を辞退した昨年１２月のグランドスラム（ＧＳ）を見る中で「私もあの舞台