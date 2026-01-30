Ｊ１岡山は３０日、法大ＭＦ小倉幸成（２０）が２０２７―２８シーズンからの加入が内定したと発表した。鹿島の下部組織から法大に進学した小倉は、今月Ｕ―２３日本代表の一員として、サウジアラビアで行われたＵ―２３アジア杯優勝に貢献。１６７センチと小柄ながら、闘争心あるプレースタイルと的確な判断力で中盤を支え、全５試合中４試合に先発し、決勝の中国戦（４〇０）では２ゴールも挙げた。小倉はクラブを通じ「プロ