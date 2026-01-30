アメリカのトランプ政権による移民取り締まりに反発し、野党側が反対の姿勢を示していた連邦政府の予算案について、トランプ大統領は野党と合意に達したと発表しました。トランプ大統領は29日、SNSに「議会と協力し、遅滞なく政府予算を全額確保できるよう尽力している」と投稿し、「上院の野党・民主党と合意に達した」と明らかにしました。民主党は、ミネソタ州での移民取り締まりをめぐり住民が射殺された事件に反発し、予算案