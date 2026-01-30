総理官邸のホームページを装った偽サイトが複数確認されていることについて、佐藤官房副長官は30日、ウェブ管理事業者に偽サイトの削除要請をしたと明らかにした上で、国民に注意を呼びかけました。総理官邸のホームページを装った偽サイトは、高市総理や木原官房長官の写真や動画を悪用し、投資や副業などの勧誘名目で個人情報の入力を求めるもので、これまでに複数確認されています。佐藤官房副長官は、30日の会見で「国民の皆様