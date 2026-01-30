◇NBA ヒート116-113ブルズ（30日、ユナイテッド・センター）NBA・ブルズの河村勇輝選手が今季初のベンチ入りを果たしました。試合前にブルズは公式Xで「Yuki Kawamura is available to play tonight vs. Miami.（河村勇輝はは今夜のマイアミ戦に出場可能だ）」と回復をアピール。河村選手は“選手生命にも関わる大きな病気”となる右足のふくらはぎと足首に血栓ができ、3か月治療に専念しました。これにより1度契約解除となってい