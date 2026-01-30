けさJR上野駅で架線が断線し、常磐線が現在も運転を見合わせている。高崎線や宇都宮線でも一時運転を見合わせるなど、再び通勤通学ラッシュを直撃した。JR東日本によると、午前7時前、上野駅で常磐線の架線が断線し停電が発生したため、常磐線や高崎線、宇都宮線が運転を見合わせた。記者リポート：駅の手前で止まっている電車から乗客が降りて、線路上を歩いております。常磐線では、駅の間で止まった列車が4本あり、日暮里駅近く