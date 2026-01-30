ありとあらゆる“ネコいぬ情報”をワイドショー形式で紹介する情報バラエティ『ネコいぬワイドショー』（BS朝日）。1月30日（金）放送の同番組では、「ネコいぬ ぬくぬく動画SHOW」や「エモーショナルサポートドッグ」などを紹介する。【写真】ネコはこたつで丸く…ならない！大胆すぎる“へそ天”今回もゲストはネコいぬコメンテーターのみりちゃむ。現在飼っているワンちゃん、ネコちゃん、みりちゃむの保護活動について聞いた。