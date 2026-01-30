1月30日（日本時間、日付は以下同）、河村勇輝が所属するシカゴ・ブルズがホームでマイアミ・ヒートと対戦。河村は今シーズン初のNBAベンチ入りを果たした。 本来なら1月9日に行われる予定の試合が、コートに結露が発生した影響で本日に日程変更。元々予定されていたヒートとのアウェー2連戦と合わせて、1月30日～2月2日の4日間に同カードで3試合、5日間で4試合をこなすと