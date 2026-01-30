1月30日（現地時間29日、日付は以下同）。デンバー・ナゲッツは、アーロン・ゴードンが24日のミルウォーキー・バックス戦で右ハムストリングを再び負傷したため、4～6週間後に再検査をすると発表した。 29日を終えた時点で、ナゲッツはウェスタン・カンファレンス3位の31勝16敗。大黒柱ニコラ・ヨキッチが15戦連続で欠場しているほか、キャメロン・ジョンソン、クリスチャン・ブラウン