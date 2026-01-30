３０日に実施された２年債入札（第４８１回、クーポン１．３％）は、最低落札価格が１００円０８銭０厘（利回り１．２５８％）、平均落札価格が１００円０９銭０厘（同１．２５３％）となった。小さければ好調とされるテール（平均落札価格と最低落札価格の差）は１銭０厘で、前回（１２月２５日）の２銭２厘から縮小。応札倍率は３．８８倍となり、前回の３．２６倍を上回った。 出所：MINKABU PRESS