大東建託が後場に入り上げ幅を拡大している。午前１１時３０分ごろ、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を１兆９７００億円から１兆９８００億円（前期比７．５％増）へ、営業利益を１２５０億円から１３５０億円（同１３．６％増）へ、純利益を９００億円から９５０億円（同１．２％増）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を６８円６０銭から７４円６０銭へ引き上げたことが好感されている。 不動産賃貸事業で入