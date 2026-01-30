午後１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は９２２、値下がり銘柄数は６０９、変わらずは６３銘柄だった。業種別では３３業種中２０業種が上昇。値上がり上位にその他製品、医薬品、空運、海運など。値下がりで目立つのは非鉄金属、金属製品、建設など。 出所：MINKABU PRESS