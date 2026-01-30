シカゴ・ブルズ vs マイアミ・ヒート日付：2026年1月30日（金）開催地：ユナイテッド・センター（Chicago）最終スコア：シカゴ・ブルズ 113 - 116 マイアミ・ヒート NBAのシカゴ・ブルズ対マイアミ・ヒートがユナイテッド・センター（Chicago）で行われた。 第1クォーターはマイアミ・ヒートがリードし31-34で終了する。第2クォーターはマイアミ・ヒ&#