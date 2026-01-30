こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）では、2026年1月27日（火）9時から2月2日（木）23時59分まで｢AmazonスマイルSALE｣を開催中。現在、コンパクトで軽く、長時間バッテリーが持続する、UGREEN（ユーグリーン）の「ワイヤレスミニキーボード K551」が、お得に登場しています。■この記事で紹介している商品 UGREEN ワイヤレス 無線 キーボード Bluetooth +2.4G