いよいよ２月６日に開幕を迎えるJ１百年構想リーグ。シーズン移行前の特別大会に、各クラブはどんな陣容で臨むのか。本稿では町田の最新序列とチームの現状をお届けする。――◆――◆――谷晃生、昌子源、中山雄太、相馬勇紀で形成されるセンターラインは、新シーズンも不動のラインナップ。また守備のスイッチ役を担う１トップも、新ターゲットマンと目されるテテ・イェンギが新たに加わったが、チーム合流から開幕戦まで10