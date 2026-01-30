Snow Manの阿部亮平が自身のInstagramのストーリーズを更新。『ZIP!』（日本テレビ系）での記録達成を報告し、喜びあふれる投稿に注目が集まっている。 関連：【画像】様々な場面でスーツを着こなす阿部亮平 ■阿部亮平、ベルベットスーツ姿で記録更新を報告 阿部は番組内の「神業チャレンジ 風船連続割り」で新記録を達成。「ZIP！祝・記録更新」と大きく表示されたスタジオショットを公開した。 写