【その他の画像・動画等を元記事で観る】 韓国のCJ ENMとTEDDYが率いるレーベルTHEBLACKLABELによる共同グローバルガールズグループデビュープロジェクト Mnet『I-LAND2 : N/a』から2024年11月にデビューしたiznaが、日本で初めてのファンコンサート『2025 izna 1st FAN-CON in Japan』を開催。以下、全席完売の初日の模様をレポート。 ■パフォーマンスで圧倒し、ト