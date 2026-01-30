JRAは30日、第40回（GIII、東京ダ1400m）の枠順を発表した。重賞初挑戦となるウェイワードアクトは1枠1番、東海Sで2着の実績があるインユアパレスは4枠8番、昨年のフェブラリーSで5着したエンペラーワケアは5枠9番から発走する。 ■8枠先行勢・内枠後方勢に警戒 過去10年、最多勝利を挙げているのは6枠【3.0.1.16】だが、どの枠も複数連対があり全体としてはフラット。10回中9回において連対をしている3番人気