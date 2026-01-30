アイナボホールディングス [東証Ｓ] が1月30日後場(13:00)に決算を発表。26年9月期第1四半期(10-12月)の連結経常利益は前年同期比3.5％減の7.2億円に減ったが、通期計画の26億円に対する進捗率は27.9％となり、5年平均の30.4％とほぼ同水準だった。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の2.8％→2.7％とほぼ横ばいだった。 株探ニュース