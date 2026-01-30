第一三共 [東証Ｐ] が1月30日後場(13:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結最終利益は前年同期比4.2％増の2174億円に伸び、通期計画の2880億円に対する進捗率は75.5％に達したものの、5年平均の94.4％を下回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結最終利益は前年同期比19.0％減の705億円に減る計算になる。