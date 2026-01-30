塩野義製薬 [東証Ｐ] が1月30日後場(13:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結最終利益は前年同期比18.3％増の1582億円に伸び、通期計画の1880億円に対する進捗率は84.2％に達し、5年平均の76.8％も上回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結最終利益は前年同期比18.7％減の297億円に減る計算になる。 直