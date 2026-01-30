公式放送局『MLBネットワーク』は29日（日本時間30日）、毎年恒例のポジション別トップ10選手を公開。遊撃手部門のトップにボビー・ウィットJr.（ロイヤルズ）、2位にコーリー・シーガー（レンジャーズ）、3位にフランシスコ・リンドーア（メッツ）を選出した。ウィットJr.は、昨年の4位から順位を上げてトップ獲得。遊撃手に本格転向を果たしたムーキー・ベッツ（ド