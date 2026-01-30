中国東方航空が運航する鹿児島と上海を結ぶ定期便が10月まで全便運休することが分かりました。中国東方航空は鹿児島と上海を結ぶ定期便を週に2往復運航していて3月末まですべての便を運休することが決まっていました。県によりますと28日、中国東方航空から10月24日まで全ての定期便を運休するという連絡があったということです。中国東方航空は、定期便の全便運休について「市場の理由」によると説明しているということで