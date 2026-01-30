雀士たるもの、やはりアガリこそが復活の証しだ。「大和証券Mリーグ2025-26」、1月29日の第1試合でセガサミーフェニックス・浅井堂岐（協会）が約2カ月ぶりの復帰戦で見事にトップを獲得。東2局、復帰を祝うようなアガリを決めた瞬間、ファンからは「不死鳥たかき」「やべ泣きそう」という喜びの声が押し寄せた。【映像】ファン感涙！浅井堂岐、大病から復活のアガリ浅井は12月4日、試合中に体調異変を感じると、試合後にスタ