福井県知事選で初当選した石田嵩人氏（３５）が２９日、初登庁した。現職の全国知事では最年少となる。石田知事は「職員のみなさまと一緒に、県政を着実に前進させる」と力強く宣言。約２か月間のトップ不在で、待ったなしの課題が山積する中、県政運営をスタートさせた。午前９時頃、石田知事は県庁玄関で約８００人の職員に拍手で出迎えられた。職員に手を振るなど気さくな様子を見せ、越前水仙の花束を受け取った。石田知