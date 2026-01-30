佐藤啓官房副長官は30日の記者会見で、首相官邸の公式ホームページになりすました偽サイトを2件確認したと明らかにした。個人情報の入力を促すような内容が含まれており、X（旧ツイッター）の公式アカウントなどで注意喚起したほか、サイトの管理事業者に削除を要請した。偽サイトは23日と26日に確認した。サイトで個人情報を入力すると、架空プロジェクトへの投資を呼びかける詐欺電話がかかってきたという情報も寄せられ、佐