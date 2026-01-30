「パパ活」の投稿きっかけにホストクラブにツケ払いの「売掛金」を抱えた女性に法外な金利で金を貸し付けたとして、警視庁が東京都豊島区西池袋、派遣社員の男（３６）を出資法違反（高金利）容疑で逮捕したことがわかった。男が女性の実家に金を取り立てに来たことがきっかけで事件が発覚した。捜査関係者によると、男は２０２２年７〜９月、２５万円を貸し付けた東京都内に住む２０歳代の女性から、法定の上限を超える８９万