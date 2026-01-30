SNSで知り合った女性に現金を貸し、「遅延損害金」と称して違法な利息を得たとして、暴力団関係者の男が逮捕されていたことがわかりました。出資法違反の疑いで逮捕されたのは、六代目山口組系暴力団の関係者、田口太陽容疑者（36）です。捜査関係者によりますと田口容疑者は2022年7月から9月にかけてSNSで知り合った20代の女性に、現金を貸し違法な利息を得た疑いがもたれています。女性は、田口容疑者は、現金25万円を女性に貸し