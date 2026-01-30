【モデルプレス＝2026/01/30】M!LKの吉田仁人が1月30日、東京・サンシャイン劇場で行われた舞台『FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS 幻影戦争 THE STAGE ?』の開幕直前取材会に、武藤潤（原因は⾃分にある。）、川上千尋、鈴木曉（WATWING）、鈴木紗理奈、合田雅吏とともに出席した。【写真】「FINAL FANTASY」高い再現度が話題の実写舞台◆吉田仁人「FFBE幻影戦争2」開幕に意気込み2024年、人気RPG「FINAL FANTASY」シリーズ初の