俳優の井上芳雄が夏目漱石、三浦宏規が坊っちゃんを演じるミュージカル「アイ・ラブ・坊っちゃん」（Ｇ２演出）のメインビジュアルが３０日、初公開された。１９９２年に音楽座ミュージカルで初演され、紀伊國屋演劇賞・団体賞、読売演劇大賞優秀作品賞などを受賞した傑作。苦悩の底にあった漱石が小説「坊っちゃん」の執筆を通して自己を回復していく姿と、それを受け止める妻・鏡子（土居裕子）の姿など、史実とフィクション