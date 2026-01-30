Ｍ！ＬＫの吉田仁人が３０日、東京・池袋のサンシャイン劇場で、この日開幕の主演舞台「ＦＩＮＡＬＦＡＮＴＡＳＹ ＢＲＡＶＥ ＥＸＶＩＵＳ 幻影戦争 ＴＨＥ ＳＴＡＧＥ ２」（同所で２月８日まで開催）の開幕直前会見を行った。２０２４年に続く、人気ゲームの舞台化第２弾。吉田は「ゲームの中をそのまま見られる感覚。僕たちがゲームのキャラクターとなってストーリー進行していて、没入感がすごい。激しいアクションもあ