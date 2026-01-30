¡Ø¹¶³Ìµ¡Æ°Ââ¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¿·ºî¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¹¶³Ìµ¡Æ°Ââ THE GHOST IN THE SHELL¡Ù¤¬¡¢¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÎËè½µ²ÐÍË¸á¸å11»þ¡Ö²Ð¥¢¥Ë¥Ð¥ë!!¡×ÏÈ¤Ë¤Æ7·î¤è¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¥­¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÂè1ÃÆ¤È½é½Ð¤·ËÜÊÔ±ÇÁü¤Ë¤è¤ëPV¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡ÛÁðÆåÁÇ»Ò¤È¸ø°Â9²Ý¥á¥ó¥Ð¡¼½¸·ë¡ª¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¹¶³Ìµ¡Æ°Ââ¡Ù¿·ºî¥¢¥Ë¥á±ÇÁü¤Þ¤¿¡¢²»³Ú¥¹¥¿¥Ã¥Õ¾ðÊó¤â²ò¶Ø¤È¤Ê¤ê¡¢²»³Ú´ÆÆÄ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Î¤Ï±Ç²è¡ØÎµ¤È¤½¤Ð¤«¤¹¤Î