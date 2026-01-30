プルデンシャル生命の社員らが顧客からおよそ31億円をだまし取っていた問題をめぐり、金融庁が保険業法に基づく検査を始めたことが関係者への取材でわかりました。立ち入り検査も行い、行政処分も視野に検査を進めるとみられます。プルデンシャル生命をめぐっては、100人を超える社員や元社員がおよそ500人の顧客から、▼投資話で金銭をだまし取ったり、▼借金を返さなかったりしたなどの事例が確認されています。被害総額はおよそ