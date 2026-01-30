「ゾンビたばこ」と呼ばれる指定薬物「エトミデート」を使用した疑いでプロ野球・広島東洋カープの羽月隆太郎容疑者が逮捕されたのは27日のことだった。その後、ゾンビたばこについて波紋が広がっている。 「逮捕のきっかけは昨年12月16日、関係者から警察への通報でした。駆けつけた警察官が羽月容疑者に広島中央署に任意同行を求め、尿検査を行った結果、陽性反応が出ました。その後警察は裏取り捜査を続け、約1カ