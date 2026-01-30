◇全農杯 2026年全日本卓球選手権大会ダブルスの部(1月29日〜2月1日、愛知・スカイホール豊田)女子ダブルスの4回戦が行われ、注目ペアたちがストレート勝利で次戦に駒を進めました。張本美和選手・長粼美柚選手ペアは、同日朝に3回戦を突破。続けて4回戦に挑みました。ここでは加藤亜実選手と船場清華選手のペアと対戦すると、1ゲームも落とさず勝利。「3-0」(11-9、11-7、11-7)のストレート勝利で5回戦進出を決めました。4