クラシエが展開するヘアーケアブランド「いち髪」が30日、インスタグラムの公式アカウントを更新。昨年日本レコード大賞で最優秀新人賞に輝いた人気ガールズグループHANAが新CMキャラクターに就任したことを発表し、ビジュアルを解禁した。「いち髪、一新いち髪インバスへアケアシリーズが全面リニューアル!」と報告。「『香りだけ残して、前へ。』7人組ガールズグループHANAがいち髪の新CMキャラクターに就任決定!!」と発表し