大阪海苔協同組合は1月23日、帝国ホテル大阪で新年の集いを開催。組合員など32人が集まった。あいさつに立った稲野達郎副理事長（大森屋社長）は業界の現状について「利益を出すために価格転嫁すると、値ごろ感を外してしまう」と指摘。「生産者の意欲を高め、消費者の目をこちらに向けることは、われわれにしかできない」と強調し、次の通り述べた。知恵出し合い海苔の良さをアピールを海苔業界はいまだかつて経験したこと