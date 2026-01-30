日本チェーンストア協会（尾粼英雄会長）は、1月21日付で「食糧法見直し」に関する要望書を鈴木憲和農林水産大臣に提出した。項目は3つ。1つ目は「在庫数量等の定期報告制度について」。流通実態の把握が困難とされる特定の流通段階や事業者に焦点を当てて制度を検討するべきとし、小売など事業者を含めた流通の最終段階まで一律で報告義務を課すことに懸念を示した。仮に導入する場合も、需給調整機能を持つ玄米に限