30日午前8時3分ごろ、新潟市東区の道路上で、横断中の女子高校生が軽乗用車にひかれる事故がありました。この事故で軽乗用車を運転していた新潟市中央区に住むパート従業員の男(29)が、過失運転致傷の疑いで逮捕されました。警察によりますと、事故があったのは新潟市東区下場本町にある信号機のある横断歩道上です。横断歩道を通行中だった女子高校生(10歳代)は、男が運転していた軽乗用車にひかれ、意識不明の状態で病院に