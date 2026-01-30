冬の静電気対策がしっかり施された、セリアの『ESD精密ピンセット』。静電気で扱いにくい小さなビーズやネイルパーツも安定してつかめて、先端が細いおかげで細かい作業がスムーズに進みます。蓋付きで保管や持ち運びの際も安心。本格的な仕様なのに、100円という手に取りやすさも魅力です！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ESD精密ピンセット価格：￥110（税込）サイズ（約）：縦12.4cm×横0.9cm販売ショップ：セリアJAN