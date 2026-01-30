UEFAチャンピオンズリーグ(CL)ではリーグフェーズ最終節のカラバフ戦で6-0と大勝して決勝トーナメント進出を果たしたリヴァプールだが、プレミアリーグに目を移すと直近5試合未勝利。結果が出ていない。既に首位アーセナルとの勝ち点差は14ポイントにまで広がり、優勝は絶望的。来シーズンのCL出場権が得られる4位以内確保が現実的な目標となりつつある。そしてそれに合わせてアルネ・スロット監督の進退問題も現地メディアによっ