KENZOは、2026年秋冬メンズ・レディースコレクションを、パリ・バスティーユ地区に佇む創設者・〓田賢三の旧邸宅に着想を得た物語とともに発表しました。クリエイティブディレクターを務めるNIGOは、「KENZOは自由、色彩、そして喜びを表現するブランドであり、その感覚を服を通して人々に感じてもらいたい」と語り、本コレクションを〓田賢三へのオマージュとして位置づけています。Photography by Linus Morales / Courtesy of K